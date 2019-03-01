Каждый пятый волгоградец пользуется электронным проездным

СЕГОДНЯ 19:29 2019-03-01T19:29:10+03:00

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После того, как в Волгограде повысили стоимость проезда, оставив льготы для владельцев карт «Волна», число пользователей электронным проездным билетом увеличилось в разы. По данным, которые приводят «КП-Волгоград» в администрации города, только за прошедший год более 70 тысяч пассажиров пополнили ряды тех, кто регулярно использует для оплаты проезда транспортную карту. Итого, сейчас уже каждый пятый житель Волгограда пользуется «Волной» (в цифрах - это выглядит так: в конце февраля 2018-го картой пользовались порядка 130 тысяч человек, сегодня - 206,5 тысяч волгоградцев).

В МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» рассказали, что сегодня уже каждая вторая поездка оплачивается электронным проездным.

- Среди пассажиров МУП «Метроэлектротранс» этот показатель еще выше, - дополняют на предприятии.

Кстати, растет и численность льготных транспортных карт. Это связано с тем, что после внесения поправок в Социальный кодекс региона, расширился список волгоградцев, имеющих право на льготный проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU