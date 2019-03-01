Шесть волгоградок родили четвертого ребенка в 21 год

СЕГОДНЯ 16:25 2019-03-01T16:25:25+03:00

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В 2018 году в Волгоградской области на свет появилось 23 299 малышей, при этом девочек на тысячу меньше, чем мальчиков. Порадовали мам и пап 520 двойняшек и 12 тройняшек. Волгоградское отделение Фонда социального страхования оплатило родовые сертификаты на 229 миллионов рублей, а заодно специалисты вывели статистику. Оказалось, что средний вес новорожденных малышей 3,33 килограмма. Мальчики были тяжелее девочек. Самыми плодовитыми месяцами оказались август и июль. А средний возраст волгоградок, которые впервые стали мамами, уже несколько лет не меняется – это 29 лет.

Чаще всего волгоградки отправлялись в прошлом году за вторым малышом, отличились среди них те, кому исполнилось 34 – 35 лет. А женщины с 24 до 26 лет в большинстве становились мамами впервые. Хотя есть среди молодых женщин и своего рода рекордсменки. 50 волгоградок в 21 год родили третьего ребенка, а шесть женщин в этом возрасте умудрились родить уже четвертого малыша.

187 третьих детей появились в семьях у мам 40 - 45 лет. Еще шесть новорожденных принесли счастье мамам в 45+.

Чаще всего волгоградские малыши рождаются летом. По данным ФСС, самые «популярные» месяцы - август (2153 малыша), июль (2111) и январь (2052). А меньше всего детишек аист принес в апреле и феврале (1763).

ИСТОЧНИК KP.RU