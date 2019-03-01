2019-03-01T16:25:25+03:00
Общество

Шесть волгоградок родили четвертого ребенка в 21 год

А новорожденные мальчики в Волгограде тяжелее девочек
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Мальчишек рождается больше, чем девочек.Мальчишек рождается больше, чем девочек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В 2018 году в Волгоградской области на свет появилось 23 299 малышей, при этом девочек на тысячу меньше, чем мальчиков. Порадовали мам и пап 520 двойняшек и 12 тройняшек. Волгоградское отделение Фонда социального страхования оплатило родовые сертификаты на 229 миллионов рублей, а заодно специалисты вывели статистику. Оказалось, что средний вес новорожденных малышей 3,33 килограмма. Мальчики были тяжелее девочек. Самыми плодовитыми месяцами оказались август и июль. А средний возраст волгоградок, которые впервые стали мамами, уже несколько лет не меняется – это 29 лет.

Чаще всего волгоградки отправлялись в прошлом году за вторым малышом, отличились среди них те, кому исполнилось 34 – 35 лет. А женщины с 24 до 26 лет в большинстве становились мамами впервые. Хотя есть среди молодых женщин и своего рода рекордсменки. 50 волгоградок в 21 год родили третьего ребенка, а шесть женщин в этом возрасте умудрились родить уже четвертого малыша.

187 третьих детей появились в семьях у мам 40 - 45 лет. Еще шесть новорожденных принесли счастье мамам в 45+.

Чаще всего волгоградские малыши рождаются летом. По данным ФСС, самые «популярные» месяцы - август (2153 малыша), июль (2111) и январь (2052). А меньше всего детишек аист принес в апреле и феврале (1763).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Каждый пятый волгоградец пользуется электронным проездным
Девочку, которую хочет забрать белорусский отец-наркоман, оставляют в волгоградском доме ребенка
В Волгоград приедут художники из Европы, Азии, Африки и Северной Америки
3 марта на матч Ротор - Спартак-2 пустят электрички
Выехал на «встречку» на летней резине: установлены причины жуткой аварии с пятью погибшими под Волгоградом
В честь Клементины Черчилль назовут улицу или парк в Волгограде
Пенсионер из Волгограда переписал дом на сына, а тот чуть не выгнал мачеху на улицу
Более 20 боевых машин пополнили парк военной техники под Волгоградом
Угрожал соляной кислотой: камышанин вынес из офиса микрозаймов 650 тысяч
Астраханцы, станцевавшие лезгинку на дороге, выплатят штрафы
Волжан приглашают на фестиваль корейской культуры
Оценили жизнь в полмиллиона: больница Фишера вдвое уменьшила выплату родне умершего волжанина
Волгоградский ТЮЗ показал «Алёшу Карамазова»
Пять человек погибли в столкновении иномарки и фуры под Волгоградом
В Волжском в ДТП «ВАЗа» и «Нексии» пострадали парни 15 и 20 лет
Чиновницу под Волгоградом осудили за кражу 80 тысяч бюджетных денег
В Волгограде добились закрытия кафе на десятом этаже жилого дома