Девочку, которую хочет забрать белорусский отец-наркоман, оставляют в волгоградском доме ребенка

СЕГОДНЯ 15:55 2019-03-01T16:01:20+03:00

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Полуторагодовалая Вика, мама которой погибла в жуткой аварии, сейчас находится в «доме малютки». Даже после решения облсуда не ограничивать гражданина Белоруссии Дмитрия Карякина в родительских правах, сам отец дочь забирать не спешит. И на то есть несколько причин.

Во-первых, за нахождение малышки в доме ребенка выступают правоохранительные органы. Хоть суд и состоялся, переживать за жизнь и здоровье Вики есть все основания. По вновь открывшимся обстоятельствам, которые не учел ни суд первой инстанции, и апелляционный суд, имеются основания подозревать отца в употреблении запрещенных веществ.

Документ предоставлен семьей Ладатко.

Напомним, 5 декабря Центральный районный суд принял решение выдворить Карякина из страны за то, что он явился за дочкой в «дом малютки» в неадекватном состоянии, которое официально признали наркотическим. Тот решил оспорить решение, но намеренно в суд не являлся, чтобы затянуть процесс и не дать поводов родственникам выиграть апелляцию. Однако решение судья все равно примет, и случится это 6 марта. До этого момента Вика будет в приюте для малышей, но есть все шансы вернуть ее в любящую семью бабушки.

- Я не поддерживаю эту точку зрения, что ребенок находится в «доме малютки», поэтому в ближайшее время намерена собрать рабочую группу с участием органов опеки, представителей дома ребенка и прокуратуры с целью обсудить вопрос о возможности передать девочку на временную опеку в семью бабушки – ее ближайшей родственницы. Так как каждый ребенок имеет право на достойное семейное воспитание, а отец ввиду отсутствия на территории РФ свои родительские права не выполняет, это вполне возможно, - прокомментировала ситуацию уполномоченный по правам ребенка Нина Болдырева.

Семья Ладатко намерена не только оспорить предыдущие решения суда, но и подать новый иск, так как за период этих разбирательств всплыло немало нелицеприятных фактов о личности родного отца. так что вполне возможно, что Вику удастся оставить в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/693957" frameborder="0"></iframe> Видообращение волгоградской семьи Ладатко..

ИСТОЧНИК KP.RU