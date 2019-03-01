В Волгоград приедут художники из Европы, Азии, Африки и Северной Америки

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-01T15:53:35+03:00

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IV арт-фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?» пройдет в этом году в Волгограде 18 мая. Отличие этого года – мероприятие объединит деятелей искусства из городов-побратимов Волгограда. 2019 год выбран неслучайно: нынешний проект посвящен 75-летию побратимства Волгограда и Ковентри.

Как сообщает официальный сайт администрации области со ссылкой на организаторов арт-площадки, событие обещает быть ярким и масштабным: в город на Волге съедутся живописцы, фотохудожники, скульпторы, мастера видеоинсталляций и представители других творческих профессий из Европы, Азии, Африки и Северной Америки.

Подобные мероприятия продолжают культурные традиции послевоенного Сталинграда: именно в то время областной центр стал излюбленным местом для посещения деятелями искусства и культуры.

Что интересного ждет волгоградцев и гостей региона на арт-проекте? Организаторы обещают превратить фестиваль в настоящий праздник искусства: для посетителей приготовили мастер-классы, экскурсии, выставку детских работ, флешмобы, кинопоказы и концерты. Кроме того, есть хорошая новость не только для рядовых жителей, но и для творческих горожан: прием заявок на участие ведется до 11 марта. Все желающие могут заполнить анкету на сайте проекта и ждать приглашения организаторов. На данный момент уже известно, что Волгоград посетят представители Великобритании, Италии, Индии, Сербии и, конечно же, разных городов России. Интересно, что по итогам фестиваля будет издан специальный памятный альбом, который организаторы передадут в библиотеки и школы искусств участвующих в проекте городов.

ИСТОЧНИК KP.RU