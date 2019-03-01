2019-03-01T15:48:31+03:00
Общество

3 марта на матч Ротор - Спартак-2 пустят электрички

Электропоезда будут делать остановку на Мамаевом кургане
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Две электрички повезут болельщиков на матч.Две электрички повезут болельщиков на матч.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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«Ротор» открывает весеннюю часть сезона Олимп - Первенства ФНЛ домашним матчем 3 марта 2019. Чтобы болельщики «Ротора» и «Спартак-2» без проблем добрались к началу игры на «Волгоград Арену», электрички будут делать остановку на Мамаевом кургане. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, 3 марта дополнительно пустят два пригородных поезда. Электричка №6314 Шпалопропитка – Краснооктябрьская с отправится со станции Шпалопропитка в 11:57. На Мамаев Курган электричка подойдет в 13:06. Обратно болельщики смогут доехать на электропоезде №6327 Краснооктябрьская – Шпалопропитка, который отправится от станции Краснооктябрьская в 16:17, с Мамаева Кургана - в 16:28. На конечную в Красноармейском прибытие в 17:39.

Повезут футбольных фанатов на стадион и обратно следующие электропоезда:

- в 13.32 на Мамаевом кургане остановится электричка №6722/6721 Шпалопропитка - Аэропорт с отправлением с конечной в Красноармейском в 12:29;

- обратно в сторону Красноармейского района Волгограда электропоезд №672406723 Аэропорт - Шпалопропитка отправится с платформы Мамаев Курган в 15:59. На конечную Шпалопропитка электричка прибудет в 17:06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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