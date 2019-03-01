Выехал на «встречку» на летней резине: установлены причины жуткой аварии с пятью погибшими под Волгоградом
Полиция озвучила причины ужасной аварии, которая случилась утром 1 марта на 765 километре федеральной дороги: иномарка влетела под фуру, пять пассажиров погибли на месте. За рулем разбившейся на трассе Волгоград - Москва легковушки был 47-летний мужчина. Вместе с ним погибли две пассажирки 36 и 54 лет, и двое мужчин 33 и 24 лет.
- По предварительным данными водитель автомобиля «Митцубиси» двигался со стороны Москвы в сторону Волгограда, не справился с управлением, выехал по полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой машиной «Вольво». В результате ДТП все пассажиры иномарки, то есть пят человек, погибли, - рассказал командир роты ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Руслан Липский.
Пять человек погибли в аварии под Волгоградом: комментарий ГУ МВД.
- В ходе осмотра места происшествия было установлено, что легковой автомобиль был оборудован летними шинами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, - прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
ИСТОЧНИК KP.RU