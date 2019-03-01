2019-03-01T14:41:25+03:00
Происшествия

Выехал на «встречку» на летней резине: установлены причины жуткой аварии с пятью погибшими под Волгоградом

На месте трагедии до сих пор работают полицейские и сотрудники МЧС
Юлия Данильченко
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Пока неизвестно, куда ехали погибшие.Пока неизвестно, куда ехали погибшие.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Полиция озвучила причины ужасной аварии, которая случилась утром 1 марта на 765 километре федеральной дороги: иномарка влетела под фуру, пять пассажиров погибли на месте. За рулем разбившейся на трассе Волгоград - Москва легковушки был 47-летний мужчина. Вместе с ним погибли две пассажирки 36 и 54 лет, и двое мужчин 33 и 24 лет.

- По предварительным данными водитель автомобиля «Митцубиси» двигался со стороны Москвы в сторону Волгограда, не справился с управлением, выехал по полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой машиной «Вольво». В результате ДТП все пассажиры иномарки, то есть пят человек, погибли, - рассказал командир роты ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Руслан Липский.

Пять человек погибли в аварии под Волгоградом: комментарий ГУ МВД.

- В ходе осмотра места происшествия было установлено, что легковой автомобиль был оборудован летними шинами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, - прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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