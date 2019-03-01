2019-03-01T14:36:37+03:00
Общество

В честь Клементины Черчилль назовут улицу или парк в Волгограде

С такой инициативой выступил глава региона Андрей Бочаров
Светлана КИРИЛЛОВА
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На встрече с представительницами общественных организаций Волгоградской области, которая состоялась 1 марта, губернатор Андрей Бочаров озвучил предложение назвать улицу или парк в городе-герое честь Клементины Черчилль.

Как сообщает официальный сайт администрации области, глава региона посчитал правильным вписать в городскую топонимику имена женщин, внесших значительный вклад в историю.

Первое предложение губернатора связано с именем Клементины Черчилль неспроста, ведь эта женщина была организатором международной акции помощи сражающемуся с немецкими войсками Советскому Союзу. Активистка создала в Великобритании фонд, помощь которого попала и в Сталинград: в город на Волге поступали различные медицинские принадлежности, одежда и детское питание. Андрей Бочаров посчитал правильным назвать в честь Клементины Черчилль улицу или парк в областной столице. Другие кандидатуры известных женщин предложат представительницы волгоградских общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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