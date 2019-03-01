Пенсионер из Волгограда переписал дом на сына, а тот чуть не выгнал мачеху на улицу
77-летний житель Красноармейского района Волгограда и подумать не мог, что дарственная на дом навсегда рассорит его с родным сыном: получив от отца желаемое, мужчина решил выгнать 80-летнюю мачеху на улицу. Даже иск в суд подал о том, что теперь только он собственник, и видеть пожилую женщину не желает.
Но прокуратура встала на сторону отца. Проверка показала, что жилищем сын завладел с помощью обмана: в 2011 году он предложил отцу внести свое имя в завещание, но ждать смерти родителя не захотел и упросил его написать еще и дарственную, чтобы якобы упростить процесс наследования в будущем.
- По итогам проверки прокурор предъявил иск о признании договора дарения мнимой сделкой и применении последствий ее недействительности. Красноармейский районный суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме, - рассказали КП-Волгоград в областной прокуратуры.
Решение вступило в силу.
ИСТОЧНИК KP.RU