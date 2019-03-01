Более 20 боевых машин пополнили парк военной техники под Волгоградом

СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-01T13:25:22+03:00

Радиус его ошибки всего пять метров.

У них новейший дальномер «Содема», который обеспечивает видимость на 5,5 километров

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В парке военной техники мотострелкового соединения в Волгоградской области пополнение: более двух десятков боевых машин БМП-3М поступили в распоряжение части. Это современная техника, улучшенная модель, способная «выживать» под дождем снарядов и даже в условиях ядерного оружия.

В ближайшее время мотострелки начнут осваивать военные машины. Отличительная особенность БМП – лазерный дальномер «Содема». Радиус его ошибки всего пять метров.

- Высокую точность наведения оружия и сокращение времени поражения целей наводчику БМП-3М обеспечивает комбинированный прицел- «Содема». Он обеспечивает прицельную стрельбу из комплекса вооружения в любое время суток, в том числе в условиях недостаточной видимости на дальности до 5,5 тысяч метров, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU