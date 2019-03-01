2019-03-01T12:36:07+03:00
Происшествия

Угрожал соляной кислотой: камышанин вынес из офиса микрозаймов 650 тысяч

Мужчина скрылся, его разыскивает полиция
Юлия Данильченко
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Мужчина успел сбежать, но его ищут.Мужчина успел сбежать, но его ищут.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Ограбление одного из офисов микрозаймов в Камышине камеры видеонаблюдения зафиксировали 28 февраля: на кадрах перепуганная сотрудница встает с места и позволяет мужчине в медицинской маске забрать из кассы 650 тысяч рублей. У преступника в руках емкость с неизвестным раствором, который он угрожает вылить на работницу.

Как только он ушел, женщина нажала кнопку тревожной сигнализации. На место приехали сотрудники ЧОПа, но задержать подозреваемого не успели: он скрылся с крупной суммой денег.

- Приметы преступника: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Одет в черную болоньевую куртку, джинсы синего цвета, шапку черного цвета, на лице медицинская маска, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

Потерпевшая рассказала, что неизвестный угрожал ей серной кислотой, поэтому она не сопротивлялась, боясь за собственную жизнь и здоровье. Полицейские уже возбудили уголовное дело за разбойное нападение. Ему грозит восемь лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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