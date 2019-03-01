2019-03-01T11:47:56+03:00
Общество

Астраханцы, станцевавшие лезгинку на дороге, выплатят штрафы

Их действия расценили как нарушение ПДД
Юлия Данильченко
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За выходку придется отвечать.За выходку придется отвечать.
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Лезгинка посреди улицы Адмиралтейской в центре Астрахани, которое попала на видео и разлетелась по соцсетям 20 февраля, изучили сотрудники ГУ МВД по Астраханской области. В действиях 20-летнего продавца-консультанта и его 17-летнего товарища-студента усмотрели нарушение правил дорожного движения.

- В отношении них составлены административные протоколы. Молодым людям назначено наказание в виде штрафа. Материалы по студенту направлены в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации муниципального образования, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Астраханской области.

Напомним, видео сняли двое приятелей ради популярности. Молодые люди, один из которых пранкер, сочли этот поступок забавным. Они выложили ролик в группе «Аварии Астрахани», что вызвало бурное обсуждение среди астраханцев. Теперь за этот поступок придется отвечать по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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