Волжан приглашают на фестиваль корейской культуры

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-01T11:29:11+03:00

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В первые дни весны, 2 и 3 марта 2019 года, в Волжском уже во второй раз пройдет международный фестиваль корейской культуры и восточных единоборств. В ФОКе «Авангард» волжан ждут интерактивная программа, народные корейские угощения и игры, выступления творческих коллективов. Организует мероприятие для жителей волжских берегов школа тхэквондо «Сонмин».

Начнется фестиваль 2 марта в 9 часов с соревнований. На площадке ФОК «Авангард» соберутся воспитанники спортивных клубов из разных городов России, а также из Луганска, Казахстана и других стран. В 11 часов начнутся первые творческие мероприятия, а в 13.00 пройдет официальное открытие фестиваля с участием творческих коллективов из разных городов страны. Волжане смогут услышать ансамбль барабанов, сделать фото в национальных костюмах или посетить площадку каллиграфии. 3 марта гостей ждут продолжение спортивных соревнований и награждение активных участников. Вход на все мероприятия – бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU