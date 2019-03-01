Оценили жизнь в полмиллиона: больница Фишера вдвое уменьшила выплату родне умершего волжанина

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-01T10:34:06+03:00

Но независимые эксперты уверены – пациент погиб по вине врачей, но медики это полностью отрицают

Изменить размер текста: A A

Накануне, 28 февраля, Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ГБУЗ ГКБ № 1 имени Фишера на решение Волжского городского суда выплатить родне умершего пациента Михаила Теренина миллион рублей. Напомним, мужчина скончался в августе 2016-го: независимые эксперты сошлись во мнении, что медики зашили серьезную рану плеча, даже не осмотрев.

- Судьей было вынесено решение ополовинить сумму материального ущерба, которую вынес Волжский горсуд и выплатить полмиллиона рублей вместо одного миллиона. Вот такое у нас в Волгограде правосудие. Честно признаться я такого не ожидал, что смерть человека так дёшево стоит в нашей области, - возмущен отчим погибшего Игорь Фатеев.

Но он намерен и дальше добиваться правосудия. Ранее, 13 февраля, Фатеев побывал на личном приеме у председателя СК РФ Александра Бастрыкина, где высказал недовольство расследование уголовного дела в отношении врачей. Дело просто закрыли из-за срока давности, но после визита в столицу обещали пересмотреть. И это решение облсуда Игорь Фатеев будет обжаловать в конституционном суде.

Напомним, «Комсомолка» уже писала подобную историю, где врачебная ошибка стоила жизни 20-летнему курсанту (Меняли диагнозы и считали наркоманом: Волжанка отсудила у медиков 800 тысяч за смерть сына) После этой публикации Следственный комитет Волгоградской области начал проверку. Еще одна история, где похоронившая мужа волгоградка требует наказать врачей, не приехавших на вызов, также добивается правосудия через Бастрыкина.

ИСТОЧНИК KP.RU