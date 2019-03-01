2019-03-01T10:01:16+03:00
Звезды

Волгоградский ТЮЗ показал «Алёшу Карамазова»

1 марта в театре юного зрителя премьера спектакля, который обещает стать событием сезона
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сцена из спектакля "Алёша Карамазов"Сцена из спектакля "Алёша Карамазов"Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Премьера спектакля «Алеша Карамазов» в Волгоградском ТЮЗе обещает стать событием сезона в Год театра. Инсценировку романа Достоевского сделал выдающийся советский драматург Виктор Розов. В основе новой постановки заслуженного артиста РФ Альберта Авходеева - глава романа «Мальчики». А на сцену помимо ведущих актеров театра выйдут воспитанники детской театральной студии и даже живая собака.

Сцена из спектакля "Алёша Карамазов" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сцена из спектакля "Алёша Карамазов"Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Накануне премьеры состоялся общественный просмотр новой работы «Алёша Карамазов». Публика, до отказа заполнившая зал, горячо приняла спектакль.

- Мне кажется, сегодня нам не хватает духовности. И это одна из главных причин того, почему мы взяли этот роман, - отмечает Альберт Авходеев.

Сцена из спектакля "Алёша Карамазов" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сцена из спектакля "Алёша Карамазов"Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Премьера состоится сегодня, 1 марта. Начало в 18.30. Покажут новый спектакль также 2, 16 и 24 марта в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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