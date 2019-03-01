Пять человек погибли в столкновении иномарки и фуры под Волгоградом
В первый день весны, 1 марта, на трассе под Волгоградом погибли пять человек. Все они стали жертвами жуткой аварии, которая случилась в половине десятого утра. На 765-ом километре федеральной дороги в Михайловском районе не разъехались «Митсубиси Аутлендер» и грузовой автомобиль «Вольво». В итоге все пассажиры иномарки скончались на месте. Их личности в настоящий момент устанавливаются.
Виновника аварии предстоит установить.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
К месту аварии выехали правоохранители и сотрудники МЧС. Им предстоит разобраться, что же случилось, составить схему движения транспортных средств и установить виновника аварии.
- По указанию руководства ГУ МВД, для координации действий в Михайловский район выехали представители областной Госавтоинспекции, следователи Главного следственного управления, направлены специалисты – автотехники областного Главка, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
ДТП на трассе Москва-Волгоград.
ИСТОЧНИК KP.RU