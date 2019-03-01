Пять человек погибли в столкновении иномарки и фуры под Волгоградом

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-01T11:24:12+03:00

В жуткой аварии погибли сразу пять человек. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В первый день весны, 1 марта, на трассе под Волгоградом погибли пять человек. Все они стали жертвами жуткой аварии, которая случилась в половине десятого утра. На 765-ом километре федеральной дороги в Михайловском районе не разъехались «Митсубиси Аутлендер» и грузовой автомобиль «Вольво». В итоге все пассажиры иномарки скончались на месте. Их личности в настоящий момент устанавливаются.

Виновника аварии предстоит установить.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

К месту аварии выехали правоохранители и сотрудники МЧС. Им предстоит разобраться, что же случилось, составить схему движения транспортных средств и установить виновника аварии.

- По указанию руководства ГУ МВД, для координации действий в Михайловский район выехали представители областной Госавтоинспекции, следователи Главного следственного управления, направлены специалисты – автотехники областного Главка, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/694774" frameborder="0"></iframe> ДТП на трассе Москва-Волгоград.

ИСТОЧНИК KP.RU