В Волжском в ДТП «ВАЗа» и «Нексии» пострадали парни 15 и 20 лет

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-01T10:06:37+03:00

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Сразу два молодых человека стали жертвами серьезной аварии в Волжском. ДТП случилось около половины пятого вечера в последний день зимы, 28 февраля. Происшествие спровоцировал 24-летний водитель «девятки».

Как установили сотрудники ГИБДД, молодой человек мчался по улице Севастопольской со стороны улицы Ленина в направлении улицы Пушкина. В какой-то момент неопытный водитель потерял управление над легковушкой и выехал на полосу встречного движения, где в этот момент ехал 33-летний мужчина на «Нексии».Притормозить он не успел как и свернуть на обочину.

- В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» и пассажиры автомобиля «Дэу Нексия»: молодые люди 20 и 15 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU