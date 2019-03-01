Чиновницу под Волгоградом осудили за кражу 80 тысяч бюджетных денег
Над бывшей главой одного из сельских поселений в Чернышковском районе Волгоградской области состоялся суд, который признал ее виновной в хищении 80 тысяч бюджетных средств. Ее приговорили к двум годам условно.
Следователи выяснили, что в июле 2016-го и до осени 2018-го чиновница воровала деньги, которые по сути должны были пойти на благоустройство хуторов. Для этого она договаривалась с местными бизнесменами, заключала с ними фиктивные договора об оказании услуг, однако по факту все деньги женщина забирала и тратила на собственные нужды.
- Преступная деятельность женщины была пресечена в сентябре 2018 года оперативным сотрудниками районного подразделения МВД. Приговором суда виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, в течение двух лет женщине запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU