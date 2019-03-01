В Волгограде добились закрытия кафе на десятом этаже жилого дома

СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-01T08:17:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Развлекательные заведения в подвалах волгоградских многоэтажек – давно не редкость. Многим такое соседство не по душе, но поделать с этим практически ничего нельзя. Найти управу на предпринимателей трудно, даже если такое кафе расположилось через стенку. Например, жильцам дома № 58 по улице Землячки удалось добиться закрытия кафе, которое непонятно с чьего разрешения открылось прямо на десятом этаже, лишь на два месяца.

В начале февраля 2019 года областной Роспотребнадзор провел расследование и выявил ряд нарушений. Посетители толпами ходили в заведение через подъезд, а еще пользовались общим лифтом, что по закону строго запрещается. Этого оказалось достаточно, чтобы подарить людям немного тишины и покоя.

- Решением Центрального районного суда ИП привлечена к административной ответственности за «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности антикафе сроком на 60 суток.

Постановление не вступило в законную силу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU