2019-02-28T22:00:50+03:00
Общество

О волгоградских стариках будут заботиться по-современному

Еще в 13 районах будет работать новая программа долговременного ухода
Екатерина МАЛИНИНА
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Старики будут сами выбирать, какая помощь им нужна. Фото: Алена КузьминаСтарики будут сами выбирать, какая помощь им нужна. Фото: Алена Кузьмина
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Пожилые люди как дети. И внимание к ним нужно не меньше. К сожалению, не у всех стариков есть те, кто о них позаботиться. Тоже касается и инвалидов. Именно для таких незащищенных и во многих смыслах беспомощных людей и создали программу новую систему долговременного социального ухода. Ее внедряют в шести регионах страны. И Волгоградская область вошло в число этих площадок. В прошлом году в шести районах попробовали новую систему, в этом году новация затронет еще 13 муниципальных образований.

Старики и люди с ограниченными возможностями сами смогут определять, какая помощь для них самая подходящая: полустационарная, стационарная или на дому – с сиделками. Также предусмотрены курсы для родственников, кто ухаживает за пожилыми людьми: как организовать режим дня, что готовить, как оградить от опасности в быту.

Кстати, под опеку берут не только тех, кто обратился в социальные службы. Специалисты делают подворовой обход, чтобы найти нуждающихся в заботе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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