Андрей Бочаров: В 2021-м сезон должен начаться в полностью обновленном НЭТе

СЕГОДНЯ 19:26 2019-02-28T19:28:16+03:00

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Губернатор Андрей Бочаров не оставляет без внимания ни одну сферу и каждой задает направление. На этот раз вместе с Владимиром Попковым, председателем комитета по культуре Волгоградской области, он сходил в гости в НЭТ.

В последнее время этот театр стал предметом обсуждения и споров. Год назад умер его бессменный руководитель Отар Джангишерашвили. За судьбу храма Мельпомены волновались многие. Но чиновники, похоже, вплотную занялись НЭТом. Сегодня 28 февраля они осмотрели здание и пришли к выводу: театр нуждается в преображении.

- До 20 марта прошу представить предложения по полной модернизации театра с разбивкой по годам. Необходимо начать работу в этом году, а в 2021-м сезон должен начаться в полностью обновленном театре, - дал указания губернатор.

Для начала специалисты проведут анализ состояния коммуникаций, помещений, сценического оборудования. Затем на основе этого составят план: что и когда будут менять и ремонтировать. Но уже точно известно: обновят фасад, крышу, зрительный зал, сцену, фойе, гардероб, гримерки. Закупят новое звуковое и световое оборудование. Театр будет соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к современному учреждению культуры, - пообещал коллективу и руководству НЭТа Андрей Бочаров.

Но, как заверил глава региона, при этом необходимо сохранить все, что относится к культурному наследию, представляет историческую ценность.

Кстати, сегодня же приняли решение увековечить память художественного руководителя НЭТа Отара Джангишерашвили. На стене дома на улице Чуйкова, где он долгое время жил, установят мемориальную доску. А перед печальной датой - годовщиной смерти, 5 марта в 19-00 пройдет вечер памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU