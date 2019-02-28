2019-02-28T18:16:43+03:00
Общество

В апреле дороги Волгоградской области закроют для большегрузов

Ограничения вводят, чтобы сохранить асфальт
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Перегруженные фуры в город не пустят.Перегруженные фуры в город не пустят.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Зима в этом году в волгоградской области выдалась капризной: столбик термометра чуть ли не ежедневно «скакал» от минусовых отметок к плюсовым. Естественно, такие перепады не могут не сказаться на дорожном покрытии: вода то тает, то замерзает, увеличивая трещины. Чтобы весной фуры окончательно не разбили асфальтовое покрытие на основных магистралях, власти Волгоградской области приняли решение ввести ограничение на передвижение по волгоградским дорогам большегрузов, у которых нагрузка на каждую ось превышает 5 тонн. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Ограничения вводятся с 1 по 30 апреля, и коснутся дорог регионального и межмуниципального значения.

Ну а летом, в особо жаркие дни - когда столбик термометра будет зашкаливать за отметку выше +32 градуса, грузовикам запретят проезд по волгоградским дорогам с 10 утра до 10 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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