Обменять макулатуру на саженцы и книги предлагают волгоградцам

СЕГОДНЯ 17:51 2019-02-28T17:59:03+03:00

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Волгоградская область с 15 марта по 15 мая 2019 года впервые присоединится к Всероссийскому эко-марафону «Сдай макулатуру - спаси дерево!». Цель акции - возрождение старой доброй традиции и переход раздельному сбору отходов. Собрать ненужную, отслужившую свой срок бумагу предлагают как жителям, так и предприятиям, организациям, школам. Правда, придется постараться. Минимальная партия макулатуры, за которой пришлют спецавтомобиль, - триста килограммов. В советские времена в обмен на макулатуру можно было получить интересные книги, которые просто так в магазине было не купить. Хорошие призы ждут победителей экологического соревнования и в этом году. Среди них - саженцы деревьев редких пород, телескоп, спортплощадка, книги для библиотек и конструкторы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды, те, кто соберет 300 и более килограммов макулатуры, должны будут зарегистрироваться на сайте акции sdai-bumagu.com. С 15 марта по 15 мая по Волгограду и области будет ездить автомобиль, который и будет забирать бумагу на переработку. Когда подведут итоги, самых активных участников эко-марафона наградят грамотами, званием Эко-героя и ценными призами. Подробности можно узнать по телефонам: 8-938-511-90-12 и 8-961-086-37-93.

НА ЗАМЕТКУ

1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев, которые выделяют кислород для 30 человек, и экономит 1000 кВт электроэнергии и 200 кубометров литров пресной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU