В Волгограде пройдет вечер памяти Отара Джангишерашвили
На встрече с волгоградскими журналистами вице-губернатор Владимир Попков сообщил о решении увековечить память художественного руководителя НЭТа Отара Джангишерашвили. На стене дома на улице Чуйкова в Волгограде, где жил известный театральный деятель, установят мемориальную доску. Инициаторами стали друзья и соратники народного артиста России. А некоторые волгоградцы предлагают дать имя Отара Джангишерашвили и театру, который он основал. Накануне годовщины смерти мастера 5 марта 2019 года в 19.00 в НЭТе пройдет вечер памяти.
- Перед спектаклем зрителям покажут десятиминутный фильм, посвященный Отару Джангишерашвили. Собрали все кадры с ним, что нашли. Их оказалось очень мало. Затем волгоградцам покажут одну из лучших постановок театра, его визитную карточку - спектакль «Маскарад», - рассказал «КП-Волгоград» пресс-секретарь театра Алексей Слепцов. - А после выйдут на сцену и возьмут слово официальные лица, друзья и соратники.
Билетов в НЭТ на этот день в продаже осталось совсем немного. Будет много приглашенных гостей.
Напомним, Отар Джангишерашвили ушел из жизни 6 марта 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни. Похоронили его на Центральном кладбище Волгограда.
ИСТОЧНИК KP.RU