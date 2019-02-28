В Волгограде пройдет вечер памяти Отара Джангишерашвили

СЕГОДНЯ 16:38 2019-02-28T16:59:01+03:00

А на доме, где жил основатель и художественный руководитель НЭТа, установят мемориальную доску

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На встрече с волгоградскими журналистами вице-губернатор Владимир Попков сообщил о решении увековечить память художественного руководителя НЭТа Отара Джангишерашвили. На стене дома на улице Чуйкова в Волгограде, где жил известный театральный деятель, установят мемориальную доску. Инициаторами стали друзья и соратники народного артиста России. А некоторые волгоградцы предлагают дать имя Отара Джангишерашвили и театру, который он основал. Накануне годовщины смерти мастера 5 марта 2019 года в 19.00 в НЭТе пройдет вечер памяти.

- Перед спектаклем зрителям покажут десятиминутный фильм, посвященный Отару Джангишерашвили. Собрали все кадры с ним, что нашли. Их оказалось очень мало. Затем волгоградцам покажут одну из лучших постановок театра, его визитную карточку - спектакль «Маскарад», - рассказал «КП-Волгоград» пресс-секретарь театра Алексей Слепцов. - А после выйдут на сцену и возьмут слово официальные лица, друзья и соратники.

Билетов в НЭТ на этот день в продаже осталось совсем немного. Будет много приглашенных гостей.

Напомним, Отар Джангишерашвили ушел из жизни 6 марта 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни. Похоронили его на Центральном кладбище Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU