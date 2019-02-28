В Волгограде аферистку, обманувшую 11 пенсионеров, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-28T15:34:38+03:00

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40-летняя волгоградка Ольга Вихлянцева проведет в колонии общего режима два с половиной года. Такой приговор ей вынес суд за то, что она обманула 11 пенсионеров.

Женщину не смутило даже то, что крала она у самых беззащитных - пожилых людей. Барышня проникала к ним в дома, представляясь сотрудницей социальной службы, и врала о якобы положенных им доплатах - от 1150 до 1700 рублей. Давала старикам пятитысячную купюру «Банка приколов», а на сдачу получала настоящие банкноты. И только когда она уходила, пенсионеры понимали, как из «развели».

Женщина несколько месяцев действовала по этой схеме. Пару раз, завидев, где старики хранят сбережения, она отвлекала их и забирала все деньги. В общей сложности, Вихлянцевой удалось украсть у пенсионеров 85 тысяч рублей.

Прокуратура выдвинула ей обвинение в 11-ти эпизодах мошенничества.

- Свою вину женщина полностью признала. Но решение суда первой инстанции, который приговорил ее к 2,5 годам колонии, она посчитала слишком жестоким. И подала апелляцию. Прокуратура настаивала на законности приговора. Волгоградский областной суд оставил вердикт без изменения, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU