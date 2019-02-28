Ремонт ж/д переезда на Тулака затягивается до конца апреля

СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-28T15:12:52+03:00

Транспорт на время ремонта пускают в объезд.

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Железнодорожный переезд в микрорайоне Тулака в Волгограде давно был в ужасном состоянии. Но только после открытия тоннеля железнодорожники смогли приступить к ремонту данного участка. Речь идет о переезде на шестом километре перегона Волгоград-2 – Ельшанка. В начале года здесь начались интенсивные работы. Однако погода не позволяет довести начатое до конца. Поэтому срок окончания ремонта откладывается уже в который раз.

Сегодня, в пресс-службе Приволжской железной дороги сообщили, что ремонтные работы на данном переезде продлены до 27 апреля 2019 года.

- Транспорт пустят в объезд по улицам Авиаторской, Базисной, Туркменской, Льва Толстого, Садовой, Революционной, Кабардинской, Слесарной, а также через автотранспортный тоннель, соединяющий улицы Рабоче-Крестьянскую и Электролесовскую, - уточняют в Привжд.

И просят автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU