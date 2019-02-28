В Волжском здание школы закрыли из-за трещин в стенах

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-28T14:33:29+03:00

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В Волжском по решению администрации опечатали одно из зданий школы №19. Учеников оттуда в срочном порядке перевели в основной корпус. Причина - здание трещит по швам.

Школа №19 в Волжском - одна из самых старых. Она была построена еще 52 года назад. Поэтому не удивительно, что здание стало рассыпаться. Опасные трещины в одном из корпусов появились еще в прошлом году. Тогда строители установили «маячки» и стали следить за тем, как ведут себя трещины. В августе 2018-го стало понятно, что левое крыло здания находится в критическом состоянии. Тогда решили перевести шестые классы во вторую смену. Теперь затрещало по швам и правое крыло корпуса.

Как показала экспертиза, которую провели специалисты ОАО «ГИПРОРЕЗИНОТЕХНИКА»: левое крыло второго корпуса школлы находится в аварийном состоянии, в связи с чем перекрыто; правое крыло этого же корпуса находится в ограниченно работоспособном состоянии.

- С 4 марта учащиеся начальной школы будут переведены в основной корпус школы № 19. Учебный процесс будет осуществляться в две смены, - такое решение оперативно приняли в администрации Волжского.

Начальник городского управления образования Александр Резников добвил: «Главное для нас – безопасность детей и сотрудников школы, поэтому мы вынуждены приостановить деятельность одного из корпусов школы № 19».

ИСТОЧНИК KP.RU