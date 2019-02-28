Волгоградцы надрываются на работе и травятся химией

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-28T14:29:06+03:00

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На работе можно заработать не только деньги, но и профессиональные заболевания. По данным Роспотребнадзора, в 2018 году в Волгоградской области зарегистрировано 47 таких случаев. 31 человек получил хронические болячки, в основном это мужчины и лишь три женщины. У половины во время медосмотра врачи нашли целый букет. При этом более 93 процентов профзаболеваний приходится на Волгоград, где сосредоточено большинство промпредприятий. Чаще всего наши люди надрываются на работе и травятся химией.

Львиная доля профессиональных заболеваний (46,81%) связаны с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем. Более 27% волгоградцев заработали интоксикации фтором и его соединениями. И почти 13% профзаболеваний вызвали промышленные аэрозоли. На патологии вследствие чрезмерного воздействия на организм физических факторов производственных процессов в области приходится всего 8,51%, тогда как в целом по стране это главная проблема (47,82%).

- При этом уровень хронических профессиональных заболеваний не отражает истинных условий труда на производстве, - пояснили «КП-Волгоград» в Роспотребнадзоре.

Так, в 2018 году условия почти треть волгоградских промышленных предприятий не отвечали санитарно-эпидемиологическим требованиям по вибрации (29,4%), 23,9% волгоградцев работают в условиях недостаточной освещенности, на 18,8% предприятий превышения по уровню шума. Еще 2,63% нарушений связаны с химическими факторами, а на микроклимат могут пожаловаться сотрудники 17,5% предприятий региона.

ИСТОЧНИК KP.RU