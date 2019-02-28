В честь дня рождения волгоградские автомобилисты получат скидку на сервис и запчасти

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-28T13:27:19+03:00

Сервисный Центр «А.С.-Авто» подарит именинникам скидку в 10 процентов

Изменить размер текста: A A

Акция «Подарок от нашего сервиса на ваш день рождения!»

Период проведения: С 1 марта 2019 по 31 мая 2019 года.

День Рождения - это чудесный праздник! Сервисный Центр «А.С.-Авто» хочет сделать этот день еще более приятным и запоминающимся!

Для Вас будет действовать СКИДКА 10 % на ВСЕ работы и 10 % на запасные части при обслуживании автомобиля.

Данное акционное предложение действительно 7 дней до и 7 дней после Дня рождения клиента!

Ждем Вас в Сервисном Центре ежедневно с 8:30-20:30 по адресу г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.

Обслуживание автомобилей производится по предварительной записи по телефону: 8 (8442) 265 436

Скидки по акции не суммируются со скидками, действующими по дисконтной программе.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU