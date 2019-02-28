В честь дня рождения волгоградские автомобилисты получат скидку на сервис и запчасти
Акция «Подарок от нашего сервиса на ваш день рождения!»
Период проведения: С 1 марта 2019 по 31 мая 2019 года.
День Рождения - это чудесный праздник! Сервисный Центр «А.С.-Авто» хочет сделать этот день еще более приятным и запоминающимся!
Для Вас будет действовать СКИДКА 10 % на ВСЕ работы и 10 % на запасные части при обслуживании автомобиля.
Данное акционное предложение действительно 7 дней до и 7 дней после Дня рождения клиента!
Ждем Вас в Сервисном Центре ежедневно с 8:30-20:30 по адресу г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.
Обслуживание автомобилей производится по предварительной записи по телефону: 8 (8442) 265 436
Скидки по акции не суммируются со скидками, действующими по дисконтной программе.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU