На нацпроекты Волгоградской области выделили 8,8 миллиарда

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-28T13:18:41+03:00

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На реализацию национальных проектов в 2019 году Волгоградская область получит субсидию в размере 8,8 миллиарда рублей. С федеральными министерствами подписаны 35 соглашений по финансированию. Такую информацию озвучили 28 февраля на Совете при губернаторе. Пойдут эти деньги на развитие транспорта, строительство и ремонт дорог, медицину, образование и другие направления. На заседании утвердили планы на 2019 год по каждому проекту. Заниматься реализацией этих планов будут не просто профильные ведомства, а проектные офисы и комитеты.

По словам вице-губернатора Владимира Шкарина, в списке 169 объектов капитального строительства в Волгоградской области. 46 из них должны завершить и ввести в эксплуатацию до конца года. Плюс к этому в перечне очередников на благоустройство и модернизацию до 2024 года еще 452 объекта. Завершить работы по 166 из них также планируют в 2019 году, сообщили «КП-Волгоград» в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU