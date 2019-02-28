Управление отходами - Волгоград исправляет ошибки в квитанциях за мусор

СЕГОДНЯ 12:36 2019-02-28T12:36:40+03:00

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С января 2019 жители Волгограда и области платят за вывоз мусора согласно новой реформе единому регоператору - ООО «Управление отходами – Волгоград». Причем плату за «Обращение с ТКО» берут не с квадратного метра площади жилья, как раньше, а с человека. По 113 – 115 рублей вывоз мусора обходится на каждого проживающего в доме или квартире. В случае, если по адресу никто не зарегистрирован, начисляют плату по количеству собственников. Вот только учет толком никто не вел, и приходят волгоградцам квитанции с «лишними» людьми. Счета выставляют даже на покойников. Как сообщили «КП-Волгоград» в «Управление отходами», сейчас идет период отладки, сбор фактических сведений, поэтому в квитанциях возможны неточности. Так что, если обнаружили ошибку в платежке за вывоз мусора, сообщите об этом.

В Волгограде можно подать корректные данные о проживающих на участки по работе с населением ИВЦ ЖКХ и ТЭК и в личном кабинете на сайте ivc34.ru. В Волгоградской области сообщить об ошибочном начислении платы за вывоз мусора можно в отделения МФЦ по месту жительства. С собой придется принести подтверждающие документы. Например, справку из МФЦ о количестве зарегистрированных. Также можно заявить о перерасчете, если кто-то из членов семьи учится, работает, служит в армии в другом регионе. Положен перерасчет и при отсутствии дома более пяти дней подряд. О том, какие именно бумаги нужно предоставить в вашем конкретном случае, подскажут на «горячей линии» 8-800-350-43-48. Сюда же можно обратиться, если мусор вывозят не по графику, не хватает контейнеров или возникла свалка.

ИСТОЧНИК KP.RU