2019-02-28T11:18:44+03:00
Общество

Я мечтаю набрать вес: 27-летняя волгоградка поправилась до 30 кило, но этого мало

Оксана Близгарева десять лет борется с неизвестной болезнью
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички героини публикации.Фото с личной странички героини публикации.
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Эта дюймовочка из Волгограда (Оксана Близгарева в свои 27 лет весит меньше 30-ти кило) хрупкая на вид, но очень сильная внутри. Вот уже десять лет она борется с недугами, но силы пока не равны. После публикации в «Комсомолке» девушку взялись лечить в Москве в «Центре изучения расстройств пищевого поведения». Но даже столичные доктора оказались бессильны. Оксана оказалась в реанимации Боткинской больницы, там у нее произошла клиническая смерть. Потом 10 дней - в коме, и еще почти три месяца девушка провела с трахеосмотой (так как не могла самостоятельно дышать).

Трудно поверить, но Оксана справилась и с этим. Но опять остро встал вопрос веса. 28 килограммов для 27-летней девушки - это критически мало. И только в центре «Три сестры» согласились взяться за столь сложную пациентку.

- Я набрала здесь меньше, чем за месяц 1300 граммов. Для меня это большой прогресс, я даже учусь ходить на ходунках. Сейчас мой вес приближается к 30 килограммам. Но курс лечения закончился, а вместе с ним тают и мои успехи на выздоровление. Нужны еще минимум два курса лечение. Но у нас нет таких денег. А так хочется просто жить. Сидеть, гулять на свежем воздухе, танцевать, купаться, и радоваться простым моментам в жизни. Разве это так много? - обращается ко всем неравнодушным Оксана.

СПРАВКА КП

Если вы захотите помочь:

Близгарёва Наталья Юрьевна (мама Оксаны) +7 917 831 10 93

группа ВК "Помощь Оксане Близгаревой"

ИСТОЧНИК KP.RU

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