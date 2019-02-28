Билеты на матч «Ротора» можно купить в кассах «Волгоград Арены»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-28T10:33:34+03:00

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Уже в это воскресенье, 3 марта, «Волгоград Арена» распахнет свои двери для гостей. В рамках 25 тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Ротор» принимает у себя дома «Спартак-2». И пока команда активно готовится в Астрахани к первой игре весенней части сезона, болельщики запасаются новыми баннерами и готовят новые кричалки. А в клубе напоминают: «Не забудьте купить билеты!».

На данный момент билеты на матч можно приобрести только в офисах Kassir.ru. Но уже 2 марта откроются кассы на «Волгоград Арене».

Билеты на игру можно приобрести в кассах стадиона:

2 марта с 10:00 до 18:00

3 марта с 10:00 до конца первого тайма.

Сектор болельщиков ФК «Ротор» D110. Вход 1.

- Вы ещё не забыли, какой красавец наш стадион Волгоград Арена? А какая атмосфера царит на нем, когда тысячи сердец бьются в унисон, болея за любимую команду?! Мы уверены, что не забыли, а наоборот уже соскучились по этим эмоциям и впечатлениям! И, конечно, вы уже готовы прийти на наш первый домашний матч в этом году и поддержать нас!

Общий сбор 3 марта в 14:00, - напоминают в клубе. - А мы, кстати, подготовили для вас массу интересных развлечений, приуроченных так же к празднованию широкой Масленицы!

ВАЖНО

Купить билеты на матч «Ротор» - «Спартак-2» без сервисного сбора можно в центральном офисе Kassir.ru или в точках продаж:

- ТЦ Заречный, 3 этаж, офис 2, Волгоград, Рабоче- Крестьянская 11;

- ТРЦ Акварель, пр. Университетский, 107 (вход Волга, 1 этаж);

- ТРК Мармелад, ул. Землячки, 110б (1 этаж, с главного входа налево);

- ТРК Планета Лето, г. Волжский, б-р Профсоюзов, 1Б.

При покупке билетов через интернет возьмут сервисный сбор 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU