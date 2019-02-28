2019-02-28T10:16:45+03:00
Происшествия

В Волгограде водитель малолитражки устроил тройное ДТП

Из-за нерадивого водителя «Дэу Матиз» пострадала женщина
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Авария эта произошла вечером - примерно в половине девятого - 27 февраля в Кировском районе Волгограда. 41-летняя женщина за рулем «Рено Сандеро» остановилась на перекрестке на красный сигнал светофора, и вдруг в ее машину сзади на полном ходу врезался «Дэу Матиз». От удара «Рено» отбросило на стоящий впереди «Дэу Нексия», за рулем которого находился 37-летний водитель. В итоге получился «паровозик».

как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, больше всех в этой аварии досталось владелице «Рено». Женщина получила травмы и ее увезли в больницу. Водитель «Нексии» отделался испугом. А вот личность виновника ДТП до сих пор не установлена.

- В настоящее время личность водителя автомашины «Дэу Нексия» устанавливается, - уточняют в ведомстве.

А в Волжском 35-летний водитель «Ситроен» не уступил дорогу «Шевроле Нива» под управлением 45-летней водителя. И тоже спровоцировал аварию, в которой пострадал неповинный ребенок.

- В результате ДТП 17-летняя пассажир автомашины «Ситроен» с телесными повреждениями обратилась в больницу, - добавляют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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