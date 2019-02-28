2019-02-28T09:49:02+03:00
Происшествия

В Волгограде фура смяла «Волгу»: два человека погибли

Жуткая авария произошла на Третьей Продольной магистрали
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель легковушки вылетел на встречную полосу.Водитель легковушки вылетел на встречную полосу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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О смертельной аварии, которая произошла утром - примерно в 08.50 - 28 февраля в Краснооктябрьском районе Волгограда, первыми сообщили очевидцы. Люди выложили в сеть жуткие фотографии, на которых с трудом можно различить в груде металла машину «Волга». От легковушки буквально не осталось и следа. Ее смял грузовик Iveco Stralis.

Авария произошла на Третьей Продольной магистрали в Волгограде (на участке за постом ДПС по направлению в сторону поселка Водстрой).

Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по региону, 28-летний водитель «ГАЗ-31029», следуя по улице Менделеева со стороны поселка Верхнезареченский в сторону Дзержинского района, на спуске не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Ивеко» с полуприцепом.

В "Волге" на месте погибли и водитель и его пассажирка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В "Волге" на месте погибли и водитель и его пассажирка.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

К сожалению, по словам все тех же очевидцев, не обошлось без жертв.

- В результате ДТП водитель "Волги" и его 27-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте, - уточняют в ведомстве.

«Водители, ну куда ж вы так несетесь?», «Летают на этом участке ужасно, даже камеры видеофиксации их не останавливают. Вот и последствия», - комментируют ситуацию волгоградцы в соцсетях.

На месте ДТП работают все оперативные службы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

На Третьей Продольной образовалась пробка, движение затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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