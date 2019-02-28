2019-02-28T09:06:12+03:00
Политика

Волгоградские летчики готовятся поиграть в «Авиадартс»

Лучших «игроков» в ЮВО выберут в Крыму
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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На аэродроме в Волгоградской области экипажи штурмовиков Су-25 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) сегодня усиленно готовятся к соревнованиям. Конкурс впереди непростой, называется «Авиадартс-2019».

Этот конкурс проводится в России уже шестой год подряд в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019). И с каждым годом число участников и их мастерство растет. Летчики соревнуются в управлении на малых высотах, а также в умении точно поражать цели с помощью неуправляемых ракет, авиационных пушек и управляемых противотанковых ракет. Ну, в общем, играют в дартс ракетами (отсюда и название).

- Сейчас волгоградские летчики отрабатывают индивидуальную и групповую слетанность в лесистой местности и над водной поверхностью рек Волга и Дон, преодоление средств противовоздушной обороны в составе пилотажных групп с применением индивидуальных и групповых средств радиоэлектронной борьбы, а также пуски управляемых ракет класса «воздух – поверхность», - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

И добавляют, что лучшие экипажи примут участи в следующем этапе конкурса «Авиадартс-2019», который состоится в июне на авиационном полигоне Чауда в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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