В Астраханской области глава сельсовета выписывал селянам «липовые» штрафы

СЕГОДНЯ 08:52 2019-02-28T08:52:51+03:00

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В Камызякском районе Астраханской области правоохранители поймали еще одного чиновника, который наживался на астраханцах. Напомним, в январе на взятках поймали главу Камызякского района и мэра города Камызяк. На этот раз в служебном подлоге уличили главу муниципального образования «Чаганский сельсовет».

Этот глава сельсовета решил по-своему наполнять бюджет. Он штрафовал своих же селян. Причем штрафовал беспричинно. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по Астраханской области, он изготавливал протоколы об административных правонарушениях, вносил туда фиктивные данные (например, штраф за то, что человек нарушил правила содержания сельскохозяйственных животных) и приносил этим «провинившимся на подпись. Причем, глава уверял людей, что им ничем это не грозит. Мол, так надо, просто поставьте подпись. И люди, доверяя главе, подписывали документы. А потом им приходилось из своего кармана оплачивать штрафы по 1 тысячи рублей за каждый.

Следователи СУ СК по региону, насчитали минимум 31 такой «липовый» протокол. И уже завели на него уголовное дело по статье «служебный подлог». Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU