За сутки на пожарах погибли два волгоградца

СЕГОДНЯ 08:33 2019-02-28T08:54:46+03:00

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Утро 28 февраля началось с печальной сводки волгоградских спасателей: за минувшие сутки в огне погибли сразу два человека.

В час ночи тревожное сообщение поступило из рабочего поселлка Рудня. Позвонили жители улицы Набережная и сообщили, что горит дом. Деревянная хатка вспыхнула, как спичка. К прибытию пожарных дом уже полностью был охвачен огне. Более того, рухнула кровля, так что внутрь попасть уже не представлялось возможным. Только когда огонь потушили, спасатели обнаружили внутри тело хозяина.

- Причина пожара устанавливается, - добавляют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

Чуть ранее - в час дня 27 февраля - трагическое ЧП произошло в Жирновском районе Волгоградской области. В селе Нижняя Добринка на улице Мартемьянова сгорел частный дом. И тоже деревнный.

- В 13.28 пожар потушили спасатели противопожарной службы села Линево. Есть погибший. Причина пожара устанавливается, - коротко гласит сводка регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU