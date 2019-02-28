Волгоградский отель стал лучшим в России в эконом-классе

СЕГОДНЯ 07:53 2019-02-28T07:55:35+03:00

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В Москве прошло награждение «Russian Hospitality Awards», в котором соревновались отели со всей страны. И одна из волгоградских гостиниц стала победителем. Отель «Старт» выиграл в номинации «Лучший в эконом-классе». Жюри оценило сочетание цены и качества, транспортную и пешеходную доступность, разнообразие услуг, инфраструктуру. Причем учитывалось и мнение самих посетителей - смотрели рейтинги в системах онлайн-бронирования. А они оказались весьма высокими.

Конкуренция была большая. На конкурс заявились более 100 городов и 600 заведений. Правда, в победители среди пятизвездочных отелей мы не попали – пока не дотягиваем до столичного уровня.

Напомним, уровень гостиничного сервиса в Волгограде резко повысился благодаря чемпионату мира по футболу. В наш город приехали туристы со всего мира и нельзя было ударить в грязь лицом.

ИСТОЧНИК KP.RU