2019-02-28T07:55:35+03:00
Общество

Волгоградский отель стал лучшим в России в эконом-классе

Он выиграл среди 600 гостиниц
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Отель показал отличное сочетание цены и качества. Фото: администрация Волгоградской областиОтель показал отличное сочетание цены и качества. Фото: администрация Волгоградской области
Изменить размер текста:

В Москве прошло награждение «Russian Hospitality Awards», в котором соревновались отели со всей страны. И одна из волгоградских гостиниц стала победителем. Отель «Старт» выиграл в номинации «Лучший в эконом-классе». Жюри оценило сочетание цены и качества, транспортную и пешеходную доступность, разнообразие услуг, инфраструктуру. Причем учитывалось и мнение самих посетителей - смотрели рейтинги в системах онлайн-бронирования. А они оказались весьма высокими.

Конкуренция была большая. На конкурс заявились более 100 городов и 600 заведений. Правда, в победители среди пятизвездочных отелей мы не попали – пока не дотягиваем до столичного уровня.

Напомним, уровень гостиничного сервиса в Волгограде резко повысился благодаря чемпионату мира по футболу. В наш город приехали туристы со всего мира и нельзя было ударить в грязь лицом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Управление отходами - Волгоград исправляет ошибки в квитанциях за мусор
Я мечтаю набрать вес: 27-летняя волгоградка поправилась до 30 кило, но этого мало
Билеты на матч «Ротора» можно купить в кассах «Волгоград Арены»
В Волгограде водитель малолитражки устроил тройное ДТП
В Волгограде фура смяла «Волгу»: два человека погибли
Волгоградские летчики готовятся поиграть в «Авиадартс»
В Астраханской области глава сельсовета выписывал селянам «липовые» штрафы
За сутки на пожарах погибли два волгоградца
Евгений Миронов откроет в Камышине фестиваль театров малых городов
Пятьдесят волгоградцев официально стали народными экоинспекторами
В Волгограде подешевели яйца и чай
Жаловаться на работу регоператора волгоградцы могут в единый контакт-центр
Под Волгоградом завели дело на учительницу с фальшивым дипломом
В Волгограде у должника по кредитам отобрали девять «ГАЗелей»
Под Волгоградом легковушка протаранила маршрутку: пострадали пять человек
Студент из Волжского погорел на биткоинах
Волгоградские дороги усиленно чистят от снега и льда 276 спецмашин
В Волгограде прокуратура обжаловала оправдательный приговор благотворителю-мошеннику
В 2019-м волгоградских сельских жителей проверят на онкозаболевания
Волгоградцу, по вине которого в ДТП погибла пассажирка, грозит 5 лет колонии
В Волгограде на Масленицу устроят метлобол, конкурс блинов и концерт «Балаган лимитед»
В Волгограде начали строить семиэтажный онкоцентр