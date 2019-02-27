2019-02-27T20:33:27+03:00
Общество

Евгений Миронов откроет в Камышине фестиваль театров малых городов

Он пройдет в конце мая
Екатерина МАЛИНИНА
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Событие стоит того, чтобы на него приехать. Фото: администрация Волгоградской областиСобытие стоит того, чтобы на него приехать. Фото: администрация Волгоградской области
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Это одно из самых интересных событий в культурной жизни Волгоградской области. В городе Камышин состоится фестиваль театра малых город. С 24 по 30 мая здесь выступят артисты из Свердловской и Самарской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Саха Якутия, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского и Пермского края – всего 16 коллективов.

Откроет мероприятие Евгений Миронов, который с актерской деятельностью совмещает и художественное руководство в Театре Наций. Спектакли пройдут на трех площадках: ДК «Текстильщик», кинотеатр «Дружба» и Камышинский драматический театр. В эти шесть дней коллективы смогут и сами себя показать и побывать на мастер-классах, встретиться с ведущими деятелями культуры, узнать о современных театральных тенденциях, познакомиться с новинками от российских драматургов. Уже ближе к фестивалю станет известна полная программа спектаклей, так что зрители тоже смогут увидеть то, что создается в провинциальных театрах.

Театр победитель получит право представлять фестиваль в Москве на сцене Театра Наций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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