Пятьдесят волгоградцев официально стали народными экоинспекторами

СЕГОДНЯ 19:22 2019-02-27T19:22:57+03:00

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В Волгоградской области появились официальные народные экоинспекторы. 50-ти общественникам в областной администрации вручили удостоверения инспекторов по охране окружающей среды.

Отбирали претендентов очень тщательно. Эти волгоградцы изучили природоохранное законодательство и экологическую обстановку в регионе, и прошли аттестацию.

- В числе первых общественных экониспекторов стали представители казачества и члены охотничьих обществ, а также волгоградцы с активной жизненной позицией, - уточняют в облкомприроде.

Чем они будут заниматься? Помогать сотрудникам надзорных органов в природоохранной деятельности. Они будут фиксировать нарушения на фото или видео и передавать информацию в профильные структуры.

- Также общественники имеют право направлять запросы о состоянии окружающей среды и принимаемых мерах по ее охране в региональные и местные органы власти, должностным лицам и в организации, участвовать в работе по экологическому просвещению населения, - добавляют в обладминистрации.

Напомним, задачу обеспечить действенный гражданский контроль, в том числе с опорой на общественных экологических инспекторов, поставил в Послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU