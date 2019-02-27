В Волгограде подешевели яйца и чай

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-27T16:55:13+03:00

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Когда перед Новым годом в магазинах резко поднялась цена на яйца, это заметили все. Тема стала самой обсуждаемой в соцсетях и сми. А вот сегодня цены на яйца стали потихоньку опускаться, но кто это заметил? Наверно, только специалисты Волгоградстата. Именно они уверяют, что за последнюю неделю - с 19 по 25 февраля - яйца подешевели на 4,2%. Существенно, согласитесь.

Кроме того, за последние дни снизились цены на черный байховый чай - на 3,6%, яблоки – на 1,7%, куры, мука пшеничная – на 1,2%.

- Также наблюдалось снижение цен на свинину, колбасу полукопченую, лук репчатый, помидоры свежие – на 0,3-0,6%, - такие данные еженедельного мониторинга цен в Волгоградской области.

В то же время к весне потихоньку дорожают сезонные овощи. Например, как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, капуста подорожала на 1,2%, а морковь - на 2,2%. Но больше всего поднялась стоимость свежих огурцов - почти на 2,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU