Жаловаться на работу регоператора волгоградцы могут в единый контакт-центр

СЕГОДНЯ 15:24 2019-02-27T15:24:30+03:00

Телефон для связи остался прежним, а вот электронный адрес для обращений изменился. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В этом центре можно будет получить также консультацию

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В Волгоградской области появился единый контакт-центр регионального оператора - ООО «Управление отходами - Волгоград».

Многие волгоградцы, наверняка, помнят, как долго и утомительно они пытались в начале года дозвониться регоператору, чтобы сообщить о завалах на мусорной площадке у дома, или о нехватке баков. Теперь эту проблему решит единый контакт-центр. Его открыли на базе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Сюда будут стекаться все письменные запросы от юридических и физлиц, сюда же можно обращаться, чтобы уточнить порядок заключения договоров и проведения перерасчетов за недополученную коммунальную услугу.

Пока, как поясняют в компании регоператора, специалисты контакт-центра будут только фиксировать обращение, могут дать краткий ответ или перенаправить к специалистам в профильные подразделения АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». В последствие этот контакт-центр займется всеми письменными обращениями в адрес регионального оператора и расчетного центра в целом.

Обращения к регоператору принимают по электронному адресу: info@uo34.ru.

Телефон для связи и жалоб остался прежним: 8-800-350-43-48.

Официальный сайт регионального оператора uo34.ru.

Внимание! С 4 марта остается работать только один официальный адрес электронной почты регионального оператора ООО «Управление отходами – Волгоград». Обращения, направленные на прочие ранее существовавшие электронные адреса, приниматься к обработке не будут.

Напомним, по-прежнему все потребители могут обратиться в отделы по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Адреса и графики работы указаны на сайте ivc34.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU