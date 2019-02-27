В Волгограде у должника по кредитам отобрали девять «ГАЗелей»

СЕГОДНЯ 13:45 2019-02-27T13:45:12+03:00

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Бизнес - это всегда риск, но необдуманные кредиты могут погубить на корню даже, казалось бы, прибыльное дело. Вот, волгоградец взял в банке более 3 миллионов 600 тысяч рублей в долг, а погасить кредит не смог. За что и лишился своего автопарка. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном УФССП, банк, одобрил предпринимателю заявку на кредит под залог девяти микроавтобусов. И когда он просрочил платежи приставы пришли за «ГАЗелями».

- Мы направляли в адрес должника постановление о возбуждении исполнительного производства. Однако, добровольно предприниматель долг так и не оплатил. Пришлось изымать транспорт, - поясняют в ведомстве.

Вместе с представителем банка приставы сняли с маршрутов девять микроавтобусов, составили акт описи и ареста, и передали их на хранение банку. Если в течение 10 дней владелец машин не погасит долг, «ГАЗели» пойдут с молотка.

Кстати, приставы говорят, что этот бизнесмен уже не впервые попадает в подобную ситуацию. В 2018-м у него уже изымали 9 микроавтобусов. Но печальный опыт так и не научил коммерсанта правильно вести бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU