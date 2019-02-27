Под Волгоградом легковушка протаранила маршрутку: пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-27T14:28:04+03:00

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Утро 27 февраля началось с печальных новостей от волгоградской полиции: в Жирновском районе Волгоградской области в крупном ДТП пострадали пять человек. На трассе столкнулись легковушка и «ГАЗель».

Случилось это примерно в половине десятого утра. 24-летний водитель на своем «ВАЗ-2115» мчался по дороге «Жирновск - рабочий поселок Линево». Видимо, опаздывал, потому как пошел на обгон, даже не убедившись в безопасности маневра. На беду по встречной поллосе в этот момент ехала маршрутка с пассажирами. Водитель легковушки не смог избежать столкновения. От удара микроавтобус и «пятнашку» отбросило в разные стороны.

В маршрутке пострадали четверо пассажиров.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В результате ДТП водитель легковой автомашины с травмами госпитализирован в больницу. Четверо пассажиров автомашины «ГАЗель» - женщины в возрасте 36, 44 и 56 лет, а также 20-летний учащийся техникума получили ушибы различных частей тела, осмотрены медицинскими работниками, от госпитализации отказались, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU