Студент из Волжского погорел на биткоинах

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-27T13:05:54+03:00

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Для русского человека халява - это мечта. Если в 90-е годы россияне массово велись на рекламу финансовых пирамид типа «МММ», то теперь у молодежи другие мечты. А возможность быстро разбогатеть обещают продавцы криптовалют. Так, на удочку интернет-мошенников попались двое молодых парней из Волжского. 18-летний студент и его 19-летний друг увидели на одном из сайтов объявление о продаже биткойнов. В течение трех месяцев с ноября 2018 года они вложили в покупку криптовалюты более 300 тысяч рублей. Причем, не только своих, выгодные инвестиции парни пообещали и родственникам. Но вместо максимальной прибыли их ждало полное разочарование. Сайт по продаже криптовалюты оказался заблокированным, как и номера телефонов продавцов. Молодые люди поняли, что связались с мошенниками, и пошли в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России. - Полицейские разыскивают злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU