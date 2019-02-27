Волгоградские дороги усиленно чистят от снега и льда 276 спецмашин

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-27T12:46:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Зима, похоже, не хочет уходить из Волгоградской области. До весны осталось пару дней, а снег все метет и метет. На дорогах снеговые накаты и гололедица. Поэтому в минувшие сутки численность спецтехники на волгоградских дорогах увеличили до 276-ти.

Как рассказали в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, проезжую часть в ночь на 27 февраля расчищали 126 КДМ, 42 погрузчика, 25 автогрейдеров, 23 бульдозера, а также роторы и тракторы. Самая сложная обстановка, куда и бросили основные силы, была в Палласовском, Ольховском, Камышинском, Фроловском, Городищенском, Котовском, Новоаннинском районах и в Михайловке.

Дорожники израсходовали 1995 тонн песко-соляной смеси.

Параллельно дороги в области чистили и посыпали 54 спецмашины ФКУ Упрдор Москва - Волгоград. Они высыпали на трассы 552 тонны противогололедных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU