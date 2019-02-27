В Волгограде прокуратура обжаловала оправдательный приговор благотворителю-мошеннику

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-27T12:28:29+03:00

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Похоже, бывший директор Волгоградского областного благотворительного фонда социальной поддержки населения Денис Землянский в ближайшее время таки не выйдет на свободу. Хотя в январе 2019-го Волгоградский областной суд вынес ему оправдательный приговор. С таким вердиктом не согласилась областная прокуратура, и потребовала суд отменить оправдательный приговор, и направить уголовное дело на новое рассмотрение.

Напомним, Землянского обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как установили правоохранители, в 2015-м Землянский купил две смежные квартиры в Волжском общей площадью 152,8 «квадрата» якобы под пансионат для пенсионеров. Купил помещение за 11 миллионов 750 тысяч рублей, при его фактической стоимости чуть более 5 миллионов рублей. Более того, продавцами квартир выступили супруга Землянского (которая владела ¾ помещений) и его знакомый (1/4).

- Полученными по сделке деньгами в сумме 5 миллионов 120 тысяч рублей и векселями на сумму 6 миллионов 600 тысяч рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению, - добавляют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU