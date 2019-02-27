В 2019-м волгоградских сельских жителей проверят на онкозаболевания
Сегодня, 27 февраля, на совещании по развитию онкологической службы в Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров дал поручение - к 2021-му году обследовать с помощью окружных онкоцентров (которые начнут открывать уже в этом году) все население области. Причем первыми обследование пройдут все жители сельских жителей - их обследуют уже в этом году. Это около 500 тысяч человек.
В облздраве должны продумать схему, как реализовать данное поручение.
Также глава региону дал задание завести электронную карту на каждого жителя области, обеспечить конфиденциальность информации и защиту персональных данных.
Для справки, за год в Волгоградской области более 4 тысяч человек умирает от онкологии. Такие данные проводят в региональном Роспотребнадзоре. И с каждым годом число больных раком растет. Поэтому строительство нового онкоцентра в Волгограде и упор на раннюю диагностику заболевания - меры крайне необходимые.
На развитие онкологической службы региону выделят 11 миллиардов рублей. Деньги из госбюджета по программам уже начали поступать.
Своим заместителям - Владимиру Шкарину и Александру Дорждееву - уже губернатор дал поручение внести изменения в программу развития здравоохранения области, чтобы начать проектирование и сделать проекты на все объекты, которые будут построены в 2020 году.
- Все проекты должны успеть пройти в этом году государственную экспертизу, - акцентировал внимание подчиненных глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU