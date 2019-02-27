Волгоградцу, по вине которого в ДТП погибла пассажирка, грозит 5 лет колонии

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-27T11:40:28+03:00

Водитель выехал на встречную полосу и врезался в автопоезд

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33-летнему волгоградцу, по вине которого погибла 35-летняя женщина, грозит до 5 лет лишения свободы. Следователи регионального Главка МВД завершили расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП и передали его в суд.

На скамье подсудимых - водитель «Мазда-6». Это он 11 сентября 2018-го спровоцировал жуткую аварию в Иловлинском районе Волгоградской области на трассе М-4 «Дон» - Тамбов-Волгоград-Астрахань». Мужчина пошел на рискованный обгон и не рассчитал расстояние до встречного грузовика. Иномарка врезалась в бок бортового автопоезда на полной скорости. Удар был такой силы, что от «Мазды» осталась лишь груда металла. За жизнь 35-летней пассажирки иномарки врачи боролись неделю. Но женщина все-таки скончалась в реанимации от полученных травм.

На водителя-виновника ДТП завели уголовное дело по статье «Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи доказали вину 33-летнего волгоградца.

- Ему уже предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU