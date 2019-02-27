В Волгограде начали строить семиэтажный онкоцентр

СЕГОДНЯ 10:44 2019-02-27T12:03:55+03:00

В нем будет взрослая поликлиника, детский центр, реанимация и палаты интенсивной терапии

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Уже в этом году в Волгограде начнут строить новый современный онкоцентр, который поможет на ранних стадиях диагностировать рак, и лечить волгоградцев по самым высоким медицинским стандартам. Сегодня, 27 февраля, на площадке, где будет реализован этот грандиозный проект, побывал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Всего в систему ранней диагностики онкозаболеваний войдут новый корпус и 13 центров по всей области. На первом этапе межрайонные диагностические центры откроются на базе существующих больниц - имени Фишера в Волжском и больницы №15 в Красноармейском районе Волгограда. Кроме того, в 2019-м в онкодиспансере пройдут обучение более ста врачей.

Осмотрел Бочаров и первый в области реабилитационный центр для онкобольных, который в конце 2018-го открыли в отреставрированном здании бывшего пансионата (при онкобольнице). Сюда поставили 50 новых аппаратов и уже реабилитацию здесь прошли почти тысяча пациентов.

Сейчас оборудование продолжают обновлять. Идет ремонт радиологического отделения и двух каньонов с установкой двух линейных ускорителей (их планируют ввести в эксплуатацию в апреле 2019-го).

Напомним, на строительство нового лечебно-диагностического центра в Волгограде из федерального бюджета выделили 3,1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU